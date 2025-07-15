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15:12, 15 июля 2025Экономика

Биржевые цены на бензин в России обновили максимум

Цена бензина Аи-95 на Петербургской бирже поднялась до максимума с начала года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

По итогам торгов на Петербургской бирже во вторник, 15 июля, стоимость бензина Аи-95 вновь обновила максимум с сентября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Марка подорожала на 1,45 процента, до 72 165 рублей за тонну. Самый ходовой бензин Аи-92 вырос в цена на 0,87 процента до 64 486 рублей, что на тысячу рублей дешевле, чем максимум за два года, установленный в начале июля.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак в ходе заседания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов призвал Минэнерго и нефтяные компании не допустить резкого роста цен на бензин.

Позднее стало известно, что правительство готово ввести полный запрет на экспорт бензина (сейчас такое право имеют крупные производители) в августе и сентябре. Решение не принято, но если цены не пойдут на спад, то власти готовы вновь применить крайние меры для их сдерживания.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) на фоне исключительно низкого уровня российского экспорта нефти и нефтепродуктов, который сопровождается ростом внутренних цен на них, начало сомневаться в том, что страна в состоянии поддерживать высокий уровень добычи нефти. Проверить эти подозрения нельзя, потому что официальные данные о добыче и экспорте нефтепродуктов в России засекречены в рамках санкционной войны с западными странами.

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