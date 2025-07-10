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10:14, 10 июля 2025Экономика

В России приготовились ввести запрет на экспорт бензина из-за роста цен

«Известия»: Власти РФ готовят полный запрет экспорта бензина в августе-сентябре
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Правительство России собирается ввести полный запрет на экспорт бензина на август и сентябрь, если в ближайшую неделю ситуация с биржевыми ценами не исправится. Соответствующее решение принято на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов у вице-премьера Александра Новака, пишут «Известия».

В настоящее время поставки за рубеж разрешены для крупных нефтяных компаний, которые сами владеют нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), но не для нефтебаз, трейдеров и небольших переработчиков. Текущее постановление действует с 1 марта по 31 августа.

Еще в середине мая запрет для непроизводителей, как указывали источники, хотели продлить до октября, но из-за масштабов летнего роста цен режим могут существенно ужесточить.

Официально о введении запрета в августе не сообщалось, но Новак поручил компаниям своевременно выводить НПЗ из ремонтов и соблюдать плановые показатели. При этом в правительстве подчеркнули, что пока розничные цены на дизельное топливо и бензин стабильны.

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что на заседании обсуждались меры по снижению волатильности стоимости топлива на Петербургской бирже. Кроме того, рассматривается пять антимонопольных дел за необоснованное повышение цен на АЗС.

Эксперты не уверены, что правительство исполнит свою угрозу, потому что на НПЗ заканчиваются ремонты, а значит, объем предложения топлива вырастет сам по себе. Запрет может привести даже к сокращению выпуска, что в перспективе даст больший рост цен. В Минэнерго на этой неделе отмечали отсутствие необходимости ужесточать регулирование.

Сергей Терешкин из Open Oil Market предположил, что до полного запрета дело дойдет только в том случае, если прирост розничных цен на топливо начнет обгонять инфляцию.

В конце июня Новак отмечал, что в правительстве знакомы с идеей о полном запрете экспорта бензина, но официальных обращений не получали. Однако за минувшие недели биржевые цены на марки Аи-92 и Аи-95 неоднократно обновляли максимальные значения за последние пару лет.

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