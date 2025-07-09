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15:54, 9 июля 2025Экономика

Биржевая стоимость бензина в России обновила максимум

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже обновила максимум с 2024 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В ходе торгов на Петербургской бирже стоимость бензина Аи-95 достигла 71 915 рублей за тонну, что стало максимумом с начала сентября 2024 года. Об этом сообщается на сайте площадки.

Марка Аи-92 тоже выросла в цене, до 65 333 рубля за тонну, однако 3 июля она была на 300 рублей дороже. Без учета этого дня результат стал максимальным с 2023 года.

Ранее в Минэнерго сообщили, что в России нет необходимости введения полного запрета на экспорт бензина. В настоящее время вывозить его из страны имеют право крупные производители. Таким образом в ведомстве отреагировали на обсуждение идеи на заседании биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Сегодня, 9 июля, вице-премьер Александр Новак в ходе заседания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов призвал Минэнерго и нефтяные компании не допустить резкого роста цен на бензин летом и в первые месяцы осени. Отдельно он поручил компаниям своевременно выводить нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) из ремонтов.

До этого Bloomberg сообщил, что в июне морской экспорт российских нефтепродуктов упал на 8 процентов в годовом и месячном выражениях, до двух миллионов баррелей. Одной из основных причин такой тенденции называются проблемы с выводом из ремонта НПЗ.

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