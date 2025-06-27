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15:03, 27 июня 2025Экономика

Экспорт нефтепродуктов из России упал до минимума

Bloomberg: Экспорт нефтепродуктов из России упал до минимума за восемь месяцев
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В июне морской экспорт российских нефтепродуктов составлял в среднем два миллиона баррелей в сутки, что на 8 процентов ниже, чем в июне прошлого года, и настолько же хуже показателей предыдущего месяца. Об этом со ссылкой на данные Vortexa сообщает Bloomberg.

Сильнее всего — на 15 процентов — снизились поставки из портов Балтики. Основными причинами такой динамики агентство называет продление сроков ремонтов и технического обслуживания ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и желания властей стабилизировать внутренний рынок топлива.

Темпы переработке в текущем месяце выросли, однако растущий внутренний спрос на бензин, связанный с туристическим сезоном, ограничивает возможности для экспорта. Вместе с тем поставки сырой нефти упали до самого низкого уровня с середины апреля, что связано с техническим обслуживанием ключевого тихоокеанского порта.

Поставки отдельно дизельного топлива в целом оставались на майском уровне, негативную динамику в первую очередь обеспечил бензин. В Vortexa предполагают, что удары беспилотников по НПЗ в начале года могли увеличить время, требующееся для ремонта установок. Об этом, в том числе свидетельствует резкий рост экспорта газойля, который используется на вторичных установках, но, по всей видимости, из-за проблем с ними остается невостребованным.

Десять дней назад Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала у «Газпрома» объяснить, почему компания сокращает продажи топлива со своих предприятий на Петербургской бирже.

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