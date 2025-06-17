Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:31, 17 июня 2025Экономика

От «Газпрома» потребовали объяснений из-за роста цен на бензин

ФАС потребовала от «Газпрома» объяснений из-за снижения биржевых продаж топлива
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала у «Газпрома» объяснения причин сокращения продаж топлива с его предприятий на Петербургской бирже. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Газовой компании принадлежат Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) и Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК), которые производят бензин и дизельное топливо. Антимонопольщики назвали действия «Газпрома» недопустимыми в период летнего спроса. Они ожидают ответа от корпорации в течение десяти дней.

В последние дни биржевые цены на топливо перешли к существенному росту и в каждой сессии обновляют максимумы с начала года. По итогам торгов во вторник, 17 августа, Аи-92 подорожал на 1,72 процента, до 62 466 рублей за тонну, Аи-95 — на 1,61 процента, до 64 911 рублей, а дизельное топливо — на 1,19 процента, до 59 771 рубля.

Если дизельное топливо торговалось дороже с середины марта по май, то цена обеих марок бензина в последний раз находилась на таком уровне в сентябре и ноябре прошлого года соответственно.

По оценкам экспертов, биржевые цены на топливо повышаются как в связи с сезонным ростом спроса, что связано с периодом отпусков, так и по причине снижения объемов переработки из-за продления сроков ремонта на ряде нефтеперерабатывающих заводов. При этом в мае экспорт бензина упал до 133 тысяч тонн, что на 47 процентов меньше, чем годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по складу дронов в Киеве. «Наводчиком» на цель оказался украинский волонтер

    У москвичей появилась возможность избежать набора лишнего веса

    Зеленский прибыл на саммит G7

    Полицейский с тремя сообщниками похитили россиянина и вымогали у него миллион рублей

    США усомнились в способности Израиля уничтожить ядерную программу Ирана

    Два человека погибли при ударе ВСУ по российскому региону

    Женщинам назвали шесть причин целлюлита

    Израиль решил продлить визы всем находящимся в стране иностранцам

    Москвичей предупредили о пике холодной погоды

    В популярной среди российских туристов стране произошло извержение вулкана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости