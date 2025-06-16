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15:13, 16 июня 2025Экономика

Биржевые цены на бензин в России обновили максимум с начала года

Цены на Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже обновили максимумы с начала года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В ходе торгов в понедельник, 16 июня, цены на бензин на Петербургской бирже продолжили рост и обновили максимумы с начала 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92 подорожал на 1,6 процента, до 61 412 рублей за тонну, а Аи-95 — на 1,36 процента, до 63 885 рублей. По сравнению с тем же периодом годом ранее цены поднялись на 5-10 процентов.

Дизельное топливо подорожало на 1,72 процента, до 59 070 рублей, что дешевле, чем в тот же период прошлого года.

Биржевые цены на топливо повышаются на фоне растущего спроса, что связано с сезоном отпусков и снижением объемов переработки из-за продления сроков ремонтов на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). При этом в мае экспорт бензина упал до 133 тысяч тонн, что на 47 процентов меньше, чем годом ранее.

Вместе с тем эксперты отмечают, что запасы топлива в стране есть, а в связи с прекращением ударов беспилотников по НПЗ новый топливный кризис с резким ростом цен вряд ли возможен.

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