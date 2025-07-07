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13:40, 7 июля 2025Экономика

Минэнерго отреагировало на идею ввести полный запрет на вывоз топлива

Минэнерго выступило против введения полного запрета на вывоз бензина из России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В России нет необходимости вводить полный запрет на вывоз топлива, включая бензин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что эту идею обсуждали на заседании биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Сторонники подобной концепции полагают, что полный запрет на экспорт бензина помог бы стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке в период традиционно высокого летнего спроса. Сейчас отправлять топливо иностранным покупателям разрешено крупным нефтекомпаниям с собственным производством.

В Минэнерго подчеркнули, что такого рода инициативы не обсуждаются в настоящее время на высшем уровне. В России сейчас накоплены оптимальные запасные бензина, пояснили в ведомстве. «Ситуация остается управляемой», — подчеркнули в пресс-службе. Однако в ведомстве не исключили возобновления подобных дискуссий, если с соответствующей инициативой выступят непосредственные участники рынка. Пока же подобных обращений не поступало, заключили в министерстве.

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По итогам июня биржевые цены на основные марки бензина в России заметно выросли. Стоимость тонны Аи-92 поднялась на 11,9 процента, а премиального сорта Аи-95 — на 12,2 процента и достигла максимума с начала 2025 года. Эксперты объясняли подобную динамику в том числе затянувшимися ремонтными работами на пострадавших от атак ВСУ нефтеперерабатывающих заводах.

На фоне резкого роста биржевой стоимости основных марок бензина представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) потребовали у «Газпрома» объяснения причин сокращения продаж топлива с его предприятий. Антимонопольщики назвали действия холдинга недопустимыми в период летнего спроса.

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