В России резко подорожал бензин

Бензин Аи-92 и Аи-95 подорожал на бирже в среднем на 12 % в июне

По итогам июня 2025 года бензин основных марок (Аи-92 и Аи-95) на Петербургской бирже подорожал в среднем на 12 процентов. О заметном росте цен на топливо свидетельствуют данные торговой площадки.

За первый летний месяц стоимость тонны Аи-92 увеличилась на 11,9 процента и достигла отметки в 63 952 рубля. Цена премиального Аи-95 за отчетный период выросла на 12,2 процента, до 68 124 рублей за тонну. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии ближе к 15:10 по московскому времени составил 0,16 и 0,54 процента соответственно.

Марка Аи-92 продолжает держаться вблизи максимума, зафиксированного в сентябре 2023 года. Стоимость Аи-95, в свою очередь, достигла самого высокого значения с начала 2025-го. Единственным видом топлива, биржевая цена которого стабильно снижается в последние дни, оказалось летнее дизельное. С начала торгов в понедельник, 30 июня, стоимость тонны сократилась на 0,72 процента, до 56 916 рублей.

На фоне резкого роста биржевой стоимости основных марок бензина представители Федерального антимонопольной службы (ФАС) потребовали у «Газпрома» объяснения причин сокращения продаж топлива с его предприятий. Ведомство не увидело весомых предпосылок для снижения продаж топлива на Петербургской бирже и попросило монополиста объяснить подобную тактику в пиковый период спроса.