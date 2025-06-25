В России задумались о полном запрете экспорта бензина

РИА Новости: Власти обсуждают полный запрет на экспорт бензина до конца октября

На фоне роста оптовых цен на бензин в последний месяц власти задумались о полном запрете экспорта этого топлива до конца октября. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с результатами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщает РИА Новости.

В соответствии с февральским распоряжением правительства, в период до 31 августа частичное эмбарго касается только трейдеров и организаций с производственной мощностью менее миллиона тонн в год, а крупные нефтяные компании ведут поставки за рубеж по своему усмотрению.

Если обсуждаемое в настоящее время решение утвердят, то коммерческий экспорт будет полностью остановлен. В какие сроки это может произойти, источники агентства не указали.

В прошлом месяце вице-премьер Александр Новак, ответственный за энергетический сектор, говорил только о возможном продлении запрета на экспорт для непроизводителей на сентябрь и октябрь этого года.

Однако в июне стоимость топлива на Петербургской бирже начала быстро расти. Марка бензина Аи-92 подорожала до максимума с сентября 2023 года, а стоимость Аи-95 менее чем за месяц прибавила десять процентов, достигнув максимума с сентября прошлого года.