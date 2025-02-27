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09:57, 27 февраля 2025Экономика

В России не стали ужесточать ограничения на экспорт бензина

Правительство продлило разрешение на вывоз бензина производителями до 31 августа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Действующий до 28 февраля запрет на экспорт бензина из России, который не распространяется на производителей нефтепродуктов, продлевается до 31 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Таким образом, власти не стали ужесточать ограничения на вывоз топлива, фактически разрешив продолжать его основным экспортерам. В кабмине отмечают, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики переработки и борьбы с серым экспортом бензина.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагала распространить запрет на производителей для стабилизации цен в период посевной и недопущения возможного дефицита. Однако в Минэнерго указали, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а экспорт поддержит нефтяные компании. В итоге правительство приняло сторону министерства.

Одним из поводов для такого решения могло стать падение мировых цен на нефть, сопровождающееся ростом дисконтов для российской нефти из-за последних санкций США, ударивших по значительному числу судов теневого флота. Экспорт нефтепродуктов выгоднее для нефтяных компаний, а кроме того, требует меньшего числа танкеров.

Таким образом, отказ ужесточать ограничения не только поможет экспортером, но и позволит не допустить падения нефтегазовых доходов. Негативным следствием может стать рост цен на оптовом рынке.

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