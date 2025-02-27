В России не стали ужесточать ограничения на экспорт бензина

Правительство продлило разрешение на вывоз бензина производителями до 31 августа

Действующий до 28 февраля запрет на экспорт бензина из России, который не распространяется на производителей нефтепродуктов, продлевается до 31 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Таким образом, власти не стали ужесточать ограничения на вывоз топлива, фактически разрешив продолжать его основным экспортерам. В кабмине отмечают, что решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики переработки и борьбы с серым экспортом бензина.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагала распространить запрет на производителей для стабилизации цен в период посевной и недопущения возможного дефицита. Однако в Минэнерго указали, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом, а экспорт поддержит нефтяные компании. В итоге правительство приняло сторону министерства.

Одним из поводов для такого решения могло стать падение мировых цен на нефть, сопровождающееся ростом дисконтов для российской нефти из-за последних санкций США, ударивших по значительному числу судов теневого флота. Экспорт нефтепродуктов выгоднее для нефтяных компаний, а кроме того, требует меньшего числа танкеров.

Таким образом, отказ ужесточать ограничения не только поможет экспортером, но и позволит не допустить падения нефтегазовых доходов. Негативным следствием может стать рост цен на оптовом рынке.

