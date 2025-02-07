ФАС предложила запретить на месяц производителям вывозить бензин из России

Замглавы ФАС Королев: Запрет на экспорт бензина из РФ остановит рост оптовых цен

Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) готовы инициировать обсуждение запрета для производителей на экспорт бензина сроком на месяц. Об этом заявил замглавы ведомства Виталий Королев, его слова приводит ТАСС.

Эта инициатива, полагают в ФАС, поможет остановить рост оптовых цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Коррекция стоимости бензина в России происходит после длительного снижения в оптовом сегменте, пояснил Королев. Временный запрет на вывоз топлива производителями он назвал одной из оперативных мер. «Она должна простимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона», — резюмировал он.

Рост спроса на топливо, добавил Королев, фиксируется после снижения количества торговых сессий в январе. Это обстоятельство вкупе с ограниченным предложением на внутреннем рынке в итоге приводит к увеличению оптовых цен на бирже. Регулировать сезонный спрос на топливо, по его словам, помогло бы формирование прогнозного рынка нефтепродуктов на основе срочного рынка. Подобную меру он счел стратегической задачей. При таком раскладе, объяснил замглавы ведомства, потребители смогли бы приобретать бензин заранее с определенной датой поставки.

Увеличение котировок фиксируется на площадке на протяжении последних двух недель. За это время они прибавили почти 20 процентов. В ходе торгов в четверг, 6 февраля, котировки основных марок топлива выросли до максимальных за два месяца отметок. Оптовая стоимость тонны Аи-92 к этой дате достигла отметки в 56 148 рублей (плюс 19,6 процента), Аи-95 — 58 257 рублей (плюс 17,7 процента). На этом фоне российские власти продлили до 28 февраля временный запрет на экспорт бензина. В то же время эту меру не распространили на поставки, осуществляемые непосредственными производителями. Подобная схема служит заслоном для желающих перепродавать топливо, идущее на внутренний рынок.