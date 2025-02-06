Биржевые цены на бензин поднялись до максимума за два месяца

Стоимость бензина на СПбМТСБ выросла почти на 20 процентов за две недели

Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжают расти, за последние две недели они прибавили почти 20 процентов, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 22 января марка Аи-92 стоила 46 938 рублей за тонну, а марка Аи-95 — 49 493 рубля. К 6 февраля цены выросли до максимальных за два месяца 56 148 рублей (плюс 19,6 процента) и 58 257 рублей (плюс 17,7 процента) соответственно.

Дизельное топливо ведет себя разнонаправленно. Цена на зимнее, упавшая в январе более чем на десять процентов, практически не меняется, а межсезонное и летнее за пару недель прибавили менее пяти процентов.

Такая динамика наблюдается на фоне возобновления атак беспилотников по российским предприятиям, выпускающим топливо.

В частности, под удар попал Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Сроки его восстановления не указываются, однако источники отводят на ремонт несколько месяцев.

Правительство в конце января продлило разрешение на экспорт бензина для его производителей до конца февраля. Предполагается, что поставки за рубеж частично компенсируют нефтяным компаниям проблемы, возникшие из-за последних санкций США против нефтяной отрасли.