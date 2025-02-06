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16:19, 6 февраля 2025Экономика

Биржевые цены на бензин поднялись до максимума за два месяца

Стоимость бензина на СПбМТСБ выросла почти на 20 процентов за две недели
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжают расти, за последние две недели они прибавили почти 20 процентов, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 22 января марка Аи-92 стоила 46 938 рублей за тонну, а марка Аи-95 — 49 493 рубля. К 6 февраля цены выросли до максимальных за два месяца 56 148 рублей (плюс 19,6 процента) и 58 257 рублей (плюс 17,7 процента) соответственно.

Дизельное топливо ведет себя разнонаправленно. Цена на зимнее, упавшая в январе более чем на десять процентов, практически не меняется, а межсезонное и летнее за пару недель прибавили менее пяти процентов.

Такая динамика наблюдается на фоне возобновления атак беспилотников по российским предприятиям, выпускающим топливо.

В частности, под удар попал Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Сроки его восстановления не указываются, однако источники отводят на ремонт несколько месяцев.

Правительство в конце января продлило разрешение на экспорт бензина для его производителей до конца февраля. Предполагается, что поставки за рубеж частично компенсируют нефтяным компаниям проблемы, возникшие из-за последних санкций США против нефтяной отрасли.

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