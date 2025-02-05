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14:00, 5 февраля 2025Экономика

Проблемы российского завода по производству топлива после удара дронов оценили

Gulf: Ремонт Астраханского ГПЗ после удара дронов потребует нескольких месяцев
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Повреждения Астраханского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) после удара дронов достаточно серьезны, его ремонт для возобновления полноценного производства потребует нескольких месяцев. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Gas Processing & LNG, структура Gulf Energy Information.

Завод является крупнейшим производителем газовой серы в России (используется при создании взрывчатки), также он выпускает бензин и дизельное топливо. По словам собеседников агентства, при атаке пострадала установка по переработке стабильного конденсата У-1.731 мощностью три миллиона тонн в год. Оценка нанесенного ударом ущерба продолжается.

Один из источников предположил, что восстановление затянется не менее чем на три месяца, а другой считает, что говорить о перезапуске можно будет только в июле. Между тем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) уже заморозила продажи партий бензина и топлива, которые должен был поставить Астраханский ГПЗ.

Удар с помощью беспилотников по предприятию был нанесен в ночь на 3 февраля. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин позднее подтвердил, что в результате атаки произошло возгорание объектов.

В среду, 5 февраля, он рассказал, что специалисты ведут пусконаладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы, которые, предположительно, завершатся в четверг.

Запах газа, который ощущают в воздухе жители региона, чиновник объяснил проводимыми работами. Он заверил, что никакой опасности явление не несет и в ближайшие дни может несколько раз повториться.

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