Проблемы российского завода по производству топлива после удара дронов оценили

Gulf: Ремонт Астраханского ГПЗ после удара дронов потребует нескольких месяцев

Повреждения Астраханского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) после удара дронов достаточно серьезны, его ремонт для возобновления полноценного производства потребует нескольких месяцев. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Gas Processing & LNG, структура Gulf Energy Information.

Завод является крупнейшим производителем газовой серы в России (используется при создании взрывчатки), также он выпускает бензин и дизельное топливо. По словам собеседников агентства, при атаке пострадала установка по переработке стабильного конденсата У-1.731 мощностью три миллиона тонн в год. Оценка нанесенного ударом ущерба продолжается.

Один из источников предположил, что восстановление затянется не менее чем на три месяца, а другой считает, что говорить о перезапуске можно будет только в июле. Между тем Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) уже заморозила продажи партий бензина и топлива, которые должен был поставить Астраханский ГПЗ.

Удар с помощью беспилотников по предприятию был нанесен в ночь на 3 февраля. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин позднее подтвердил, что в результате атаки произошло возгорание объектов.

В среду, 5 февраля, он рассказал, что специалисты ведут пусконаладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы, которые, предположительно, завершатся в четверг.

Запах газа, который ощущают в воздухе жители региона, чиновник объяснил проводимыми работами. Он заверил, что никакой опасности явление не несет и в ближайшие дни может несколько раз повториться.