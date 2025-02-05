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11:01, 5 февраля 2025Россия

Жителям российского города объяснили запах газа в воздухе

Бабушкин: Запах газа в Астрахани обусловлен перезапуском ГПЗ после атаки дронов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Жители Астрахани пожаловались на запах газа в городе. Глава российского региона Игорь Бабушкин в своем Telegram объяснил, что явление обусловлено перезапуском Астраханского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Причина запаха газа: запуск в работу установок на АГПЗ», — обозначил Бабушкин, пояснив, что облако природного газа, которому присущ специфический запах, как раз появляется в процессе одорирования.

Губернатор предупредил, что в ближайшие дни до выхода завода на плановый режим работы, подобные явления могут повториться. При этом, по данным метеослужбы, облако газа на данный момент смещается в степь.

«Специалисты проводят восстановительные работы (...) Сейчас идет процесс пуско-наладки, в том числе запуск факельного горения (...) Часть из них были потушены в связи с остановкой работы завода. Также, во время этого процесса происходит выпуск газа, который после поджигается как и на бытовой газовой плите», — уточнил Бабушкин.

Губернатор заверил, что природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, и пообещал, что в ближайшее время состояние атмосферного воздуха нормализуется.

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