Появились кадры из атакованной ВСУ Астраханской области

В сети появились кадры из Астраханской области, которую ночью пытались атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.
Кадры, снятые в темноте, сопровождаются звуком работы мотора беспилотного летательного аппарата. Каких-либо взрывов и других громких звуков на видеозаписи не слышно.
По неофициальным данным, под удар ВСУ попал газоперерабатывающий завод. Кроме того, жители сообщили о признаках пожара на одном из объектов в Астрахани после попытки атаки.
Впоследствии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уточнил, что при попытке атаки ВСУ возникло возгорание, противник пытался атаковать в том числе объекты топливно-энергетического комплекса. По данным Минобороны, всего за ночь над Волгоградской областью сбили 25 летательных аппаратов.