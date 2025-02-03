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07:59, 3 февраля 2025Россия

Появились кадры из атакованной ВСУ Астраханской области

В сети появились кадры пролета беспилотника ВСУ над Астраханской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Астрахани

В сети появились кадры из Астраханской области, которую ночью пытались атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ). Их публикует Baza в Telegram-канале.

Кадры, снятые в темноте, сопровождаются звуком работы мотора беспилотного летательного аппарата. Каких-либо взрывов и других громких звуков на видеозаписи не слышно.

По неофициальным данным, под удар ВСУ попал газоперерабатывающий завод. Кроме того, жители сообщили о признаках пожара на одном из объектов в Астрахани после попытки атаки.

Впоследствии губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уточнил, что при попытке атаки ВСУ возникло возгорание, противник пытался атаковать в том числе объекты топливно-энергетического комплекса. По данным Минобороны, всего за ночь над Волгоградской областью сбили 25 летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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