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07:19, 3 февраля 2025Россия

ВСУ пытались ударить по России с помощью 70 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 70 беспилотников ВСУ над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на понедельник, 3 февраля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России с помощью 70 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, ВСУ пытались атаковать семь регионов России, беспилотники сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Больше всего дронов — 27 — уничтожили над Ростовской областью.

Еще 25 беспилотников сбили над Волгоградской областью, 7 — над Астраханской, 5 — над Воронежской, 4 — над Белгородской и 2 над Курской областями. О разрушениях и других последствиях атак министерство информации не привело.

В ночь на воскресенье, 2 февраля, над Россией сбили пять украинских беспилотников. Три из них перехватили над Курской областью, один — над Белгородской.

ЖЗЛ
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