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07:19, 2 февраля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных атаках на регионы России

Минобороны: Над Белгородской, Брянской и Курской областями сбили 5 БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на воскресенье, 2 февраля, Украина попыталась ударить по трем регионам России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что три дрона были сбиты над Курской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

Ранее врио ростовского губернатора Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинского беспилотника над территорией региона. Предварительно, никто не пострадал.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили попытку атаки на заводы в Брянске и Энгельсе.

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