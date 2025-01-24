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07:05, 24 января 2025Россия

Стало известно о попытке атаки ВСУ на два завода в России

Mash: ВСУ ночью пытались атаковать завод в Брянске и нефтезавод Энгельсе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать два завода в двух регионах России. Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

Украина пыталась нанести удар по заводу Кремний в Брянске, где обломки упали рядом с производством, и по нефтеперерабатывающему заводу в Энгельсе — жители Саратовской области до этого слышали не менее семи взрывов в небе.

В атаке на предприятия ВСУ, предварительно, задействовали дальнобойный беспилотник типа «Лютый» и двух с половиной метровые беспилотники-камикадзе «Бобер».

В Рязанской области, как сообщалось ранее, в районе нефтезавода начался пожар. Предварительно, это случилось после падения украинских беспилотников.

В ночь на пятницу, 24 января, ВСУ предприняли массированную атаку по территории России. Беспилотники сбили над Курской, Рязанской, Ростовской и Московской областями. Военкор Александр Сладков, комментируя ситуацию, задался вопросом, как Москва ответит на удары.

ЖЗЛ
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