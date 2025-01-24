В Ростовской области сообщили о сбитых беспилотниках ВСУ

Врио губернатора Слюсарь: Над Ростовской областью уничтожили семь беспилотников

Над Ростовской областью сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах. По предварительной информации, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее? 22 января, средствами радиоэлектронной борьбы было сбито и подавлено 15 БПЛА над Ростовской областью. Как сообщал Слюсарь, обломки беспилотников ВСУ упали у детского сада и частных домов. Никто, предварительно, не пострадал.