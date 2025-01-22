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07:02, 22 января 2025Россия

Обломки сбитых в российском регионе беспилотников упали у детсада и частных домов

Врио ростовского губернатора Слюсарь: Над регионом сбили и подавили 15 БПЛА ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Обломки сбитых над Ростовской областью беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали у детского сада и частных домов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах», — отчитался руководитель региона.

На территории частных домов обломки дронов нашли в городе Красный Сулин и поселке Марьино. У дестада «Березка» сбитый дрон упал в ростовском Донецке. Никто, предварительно, не пострадал.

Разрушений на земле не зафиксировали, часть территорий, куда упали обломки дронов, оцепили для проверки саперами. Информация о других последствиях еще уточняется.

Вечером во вторник, 21 января, Минобороны сообщило о перехвате над Ростовской областью десяти беспилотников. Как уточнял Слюсарь, никто не пострадал, три беспилотника уничтожили в районе Каменска-Шахтинского.

ЖЗЛ
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