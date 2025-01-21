Минобороны назвало число сбитых в Ростовской области БПЛА

Минобороны: ПВО сбила 9 БПЛА в Ростовской области

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Ростовской области. Число пораженных воздушных целей назвало Минобороны России в своем Telegram-канале.

«С 21:30 до 22:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее об атаке беспилотников ВСУ сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, местные жители слышали как минимум семь взрывов.

Позднее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил сообщения. Он отметил, что ПВО сбила три беспилотника в районе Каменска-Шахтинского.