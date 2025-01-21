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22:20, 21 января 2025Россия

Украинские беспилотники атаковали российский регион

БПЛА ВСУ атаковали Каменск-Шахтинский, Донецк и Красный Сулин
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали три города в Ростовской области: Каменск-Шахтинский, Донецк и Красный Сулин. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что атака на российский регион началась около 22:00 по местному времени. Местные жители сообщили, что слышали как минимум семь взрывов. Предварительно, работает система противовоздушной обороны.

Информацию подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Глава региона уточнил, что отражение атаки ведется с 21:30.

«На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито три БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала», — написал Слюсарь.

Ранее Минобороны России сообщило, что украинские беспилотники заметили у берегов Крыма. Три дрона уничтожили над акваторией Черного моря в промежутке с 10:45 до 11:00. Затем министерство отчиталось еще об 11 уничтоженных беспилотниках.

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