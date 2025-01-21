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22:49, 21 января 2025Россия

Врио губернатора Ростовской области подтвердил атаку БПЛА ВСУ

Врио губернатора Слюсарь: 3 БПЛА сбито в Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Каменска-Шахтинского. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«С 21:30 силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. По предварительным данным, никто не пострадал. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала», — подтвердил Слюсарь.

Ранее об атаке беспилотников ВСУ сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, местные жители слышали как минимум семь взрывов.

До того Минобороны России сообщило, что с 11:00 до 11:50 по московскому времени средства противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников ВСУ. Восемь летательных аппаратов поразили над Крымом и Черным морем, еще три — над Белгородской областью.

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