В Рязани сообщили о возгорании в районе нефтезавода

Shot: В районе НПЗ в Рязани вспыхнул пожар

Местные жители сообщили о возгорании в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Об этом сообщает Shot.

Как отмечает издание, по предварительным данным пожар начался после падения украинских беспилотников. Официального подтверждения данной информации в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что в Рязани загорелся дом после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточнил губернатор Рязанской области Павел Малков, над регионом средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) были сбиты беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации, в результате никто не пострадал. В настоящее время оценивается материальный ущерб.