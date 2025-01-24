В России задумались об ответе на ночную массированную атаку Украины

Военкор Сладков задался вопросом, ждет ли Украину апокалипсис после атаки на РФ

Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Журналист задался вопросом, как российская сторона ответит на удары. «Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал он.

В ночь на пятницу, 24 января, украинские дроны атаковали Курскую и Рязанскую области. Кроме того, беспилотники были уничтожены под Подольском, Коломной, Раменском, в Троицком административном округе и в городском округе Щелково.

В результате атаки в Рязани загорелся жилой дом, также сообщалось о возгорании в районе нефтеперерабатывающего завода.