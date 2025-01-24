В России задумались об ответе на ночную массированную атаку Украины

Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.
Журналист задался вопросом, как российская сторона ответит на удары. «Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал он.
В ночь на пятницу, 24 января, украинские дроны атаковали Курскую и Рязанскую области. Кроме того, беспилотники были уничтожены под Подольском, Коломной, Раменском, в Троицком административном округе и в городском округе Щелково.
В результате атаки в Рязани загорелся жилой дом, также сообщалось о возгорании в районе нефтеперерабатывающего завода.