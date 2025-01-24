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05:04, 24 января 2025Россия

В России задумались об ответе на ночную массированную атаку Украины

Военкор Сладков задался вопросом, ждет ли Украину апокалипсис после атаки на РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. На эту тему он высказался в своем Telegram-канале.

Журналист задался вопросом, как российская сторона ответит на удары. «Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал он.

В ночь на пятницу, 24 января, украинские дроны атаковали Курскую и Рязанскую области. Кроме того, беспилотники были уничтожены под Подольском, Коломной, Раменском, в Троицком административном округе и в городском округе Щелково.

В результате атаки в Рязани загорелся жилой дом, также сообщалось о возгорании в районе нефтеперерабатывающего завода.

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