Над российским городом уничтожили беспилотник ВСУ

Мэр Курска Куцак сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ над городом

Над Курском сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 24 января, в Telegram-канале сообщил мэр российского города Игорь Куцак.

«Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет», — написал он.

Как указал Куцак, утром будет проведена оценка поврежденного имущества.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 49 беспилотников ВСУ над четырьмя российскими регионами за три часа. В период с 19:00 до 22:00 по московскому времени 23 января 37 дронов были сбиты над Курской областью. Еще 7 — над территорией Брянской области, 4 — над Крымом и один — над Белгородской областью.