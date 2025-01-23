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22:54, 23 января 2025Россия

Почти 50 беспилотников ВСУ сбили над российскими регионами за три часа

МО: ПВО сбила 49 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя российскими регионами за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что в период с 19:00 до 22:00 по московскому времени 37 дронов были сбиты над Курской областью. Еще 7 — над территорией Брянской области, 4 — над Крымом и один — над Белгородской областью.

Ранее украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Шебекино на территории местного предприятия в результате удара FPV-дрона повреждены кровля складского помещения и два транспортных средства. Также днем 23 января в Белгородской области дрон атаковал автомобиль с россиянином внутри, в результате атаки ВСУ мужчина был ранен.

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