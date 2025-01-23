Почти 50 беспилотников ВСУ сбили над российскими регионами за три часа

МО: ПВО сбила 49 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 49 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над четырьмя российскими регионами за три часа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Уточняется, что в период с 19:00 до 22:00 по московскому времени 37 дронов были сбиты над Курской областью. Еще 7 — над территорией Брянской области, 4 — над Крымом и один — над Белгородской областью.

Ранее украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в Шебекино на территории местного предприятия в результате удара FPV-дрона повреждены кровля складского помещения и два транспортных средства. Также днем 23 января в Белгородской области дрон атаковал автомобиль с россиянином внутри, в результате атаки ВСУ мужчина был ранен.