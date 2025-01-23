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14:53, 23 января 2025Россия

Украинский дрон атаковал автомобиль с россиянином внутри

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ ранен мужчина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Белгородской области FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с россиянином внутри. Мужчина ранен, сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, ВСУ совершили атаку на гражданский автомобиль на участке автодороги Октябрьский — Малиновка Белгородском районе. У пострадавшего диагностировали осколочные ранения ноги, его госпитализировали.

Помимо этого, украинские беспилотники нанесли удары по жилым домам россиян в приграничье. В результате атаки в Краснояружском районе в одном жилом доме выбило окна и пробило кровлю, во втором — посекло крышу хозяйственной постройки, в третьем — начался пожар.

В Грайворонском округе в результате детонации дрона выбило окна, посекло фасады и заборы двух частных домовладений. Также оказался поврежден припаркованный легковой автомобиль. Пострадал еще один жилой дом в Волоконовском районе.

В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник нанес удар по сельхозпредприятию. Как уточнил Гладков, пробита кровля одного здания.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 23 января, ВСУ пытались ударить по Белгородской области. По приграничному региону было выпущено четыре беспилотных летательных аппарата.

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