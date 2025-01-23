Украина попыталась ударить по региону России

Минобороны: Силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью

В ночь на четверг, 23 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего Украина за ночь выпустила по приграничному региону четыре беспилотных летательных аппарата. Воздушные цели, как уточнили там, сбили средства противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером в среду, 22 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что оперштаб принял решение отселить жителей села Терезовка Шебекинского округа из-за оперативной обстановки. Для жителей ряда населенных пунктов, как напомнил глава региона, в Белгородском районе действует компенсация за аренду жилья.

В ночь на 22 января ВСУ выпустили восемь беспилотников по России. Силы ПВО сбили шесть беспилотников над Ростовской областью, по одному — над Воронежской и Курской областями. Власти региона тогда не сообщали о пострадавших.