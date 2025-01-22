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07:14, 22 января 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

МО: Сбиты 6 БПЛА над Ростовской и по одному над Курской и Воронежской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на среду, 22 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь беспилотников по трем регионам России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотники перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). Шесть летательных аппаратов сбили над Ростовской областью, по одному дрону перехватили над Воронежской и Курской областями.

Вечером во вторник, 21 января, Минобороны сообщило о перехвате десяти дронов над Ростовской областью. Таким образом, за вечер 21 и ночь 22 января над регионом сбили 16 беспилотников.

В ночь на 21 января ВСУ выпустили свыше полсотни беспилотников по шести регионам России, Большую часть из низ — 22 БПЛА — перехватили над Брянской областью. Под удар также попали Ростовская, Смоленская, Воронежская, Саратовская и Курская области.

ЖЗЛ
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