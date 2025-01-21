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07:30, 21 января 2025Россия

Украина выпустила свыше полсотни беспилотников по шести регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 55 беспилотников ВСУ над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В ночь на вторник, 21 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по шести регионам России свыше полсотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Всего средства противовоздушной обороны (ПВО), по данным ведомства, перехватили 55 беспилотников. Больше всего летательных аппаратов — 22 — удалось сбить над Брянской областью.

Помимо этого, еще 12 беспилотников сбили над Ростовской областью, 10 — над Смоленской, 6 — над Воронежской, 4 — над Саратовской и 1 — над Курской областью. О пострадавших и разрушениях в ведомстве не сообщили.

В ночь на понедельник, 20 января, ВСУ выпустили по России десятки беспилотников. Под удар попали семь регионов России — Брянская, Калужская, Белгородская, Курская, Рязанская и Орловская области, а также Татарстан.

ЖЗЛ
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