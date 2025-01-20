Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 20 января 2025Россия

Украина выпустила по России десятки беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над семью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 20 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по семи регионам России десятки беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 31 беспилотник над регионами России. Больше всего — 14 летательных аппаратов — сбили над Брянской областью. Еще шесть дронов перехватили над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями, по два — над Рязанской и Орловской областями, еще один — над Татарстаном.

Вечером в воскресенье, 19 января, губернатор Александр Богомаз сообщал, что над Брянской областью сбили 11 беспилотников. По его информации, никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь на 19 января Минобороны сообщило, что силы ПВО перехватили два беспилотника в Брянской и Белгородской областях. До этого дроны перехватили над Черным морем и Крымом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Израиль после начала перемирия вернулись первые три заложницы ХАМАС. Одна из них лишилась пальцев

      Следствие установит похитивших деньги у бывшего агента КГБ мошенников

      Украина выпустила по региону России четыре ракеты и свыше десяти беспилотников

      Кандидат в премьеры Канады с украинскими корнями пообещала дать сдачи Трампу

      Москвичам назвали время окончания оттепели

      Армия России нанесла удар по скоплению ВСУ в районе Басов

      Стало известно об упавшем на жилой дом осколке беспилотника в российском городе

      Эксперт развеял два популярных мифа о фитнесе

      В подполье сообщили об ударах по аэродрому ВСУ в Сумской области

      Число банков с иностранным участием в России упало до минимума

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше