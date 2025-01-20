Украина выпустила по России десятки беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник над семью регионами России

В ночь на понедельник, 20 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по семи регионам России десятки беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 31 беспилотник над регионами России. Больше всего — 14 летательных аппаратов — сбили над Брянской областью. Еще шесть дронов перехватили над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями, по два — над Рязанской и Орловской областями, еще один — над Татарстаном.

Вечером в воскресенье, 19 января, губернатор Александр Богомаз сообщал, что над Брянской областью сбили 11 беспилотников. По его информации, никто не пострадал, разрушений нет.

В ночь на 19 января Минобороны сообщило, что силы ПВО перехватили два беспилотника в Брянской и Белгородской областях. До этого дроны перехватили над Черным морем и Крымом.