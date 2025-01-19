ПВО сбила беспилотники в двух российских регионах

Минобороны: ПВО сбила 2 БПЛА в Брянской и Белгородской областях

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 19 января сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Брянской и Белгородской областях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что 18 января в период с 19:00 по 20:00 по московскому времени, ПВО сбила два беспилотника в акватории Черного моря и один — над территорией Республики Крым.

Позднее в небе над Крымом за час сбили еще восемь беспилотников.