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08:15, 19 января 2025Россия

ПВО сбила беспилотники в двух российских регионах

Минобороны: ПВО сбила 2 БПЛА в Брянской и Белгородской областях
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 19 января сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Брянской и Белгородской областях. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что 18 января в период с 19:00 по 20:00 по московскому времени, ПВО сбила два беспилотника в акватории Черного моря и один — над территорией Республики Крым.

Позднее в небе над Крымом за час сбили еще восемь беспилотников.

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