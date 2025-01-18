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21:58, 18 января 2025Россия

ПВО сбила беспилотники в Крыму

Минобороны: ПВО сбила 8 БПЛА над Республикой Крым
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Республикой Крым. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве.

До того, в период с 19:00 по 20:00 по московскому времени, ПВО сбила два беспилотника в акватории Черного моря и один — над территорией Республики Крым.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на субботу, 18 января, уничтожили 46 беспилотников ВСУ над российскими регионами.

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