ПВО сбила беспилотники в Крыму

Минобороны: ПВО сбила 8 БПЛА над Республикой Крым

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Республикой Крым. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве.

До того, в период с 19:00 по 20:00 по московскому времени, ПВО сбила два беспилотника в акватории Черного моря и один — над территорией Республики Крым.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на субботу, 18 января, уничтожили 46 беспилотников ВСУ над российскими регионами.