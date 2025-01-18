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21:12, 18 января 2025Россия

ПВО сбила беспилотники над Черным морем

Минобороны: ПВО сбила три БПЛА над Черным морем и Крымом
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Черным морем и Крымом. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что воздушные цели были поражены в период с 19:00 по 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата: два – над акваторией Черного моря и один – над территорией Республики Крым», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО в ночь на субботу,18 января, уничтожили 46 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что 18 дронов было сбито над территорией Брянской области, 11 — над Курской областью, семь — над Калужской областью, пять — Тульской областью, три — над территорией Белгородской и два беспилотника — над территорией Воронежской области.

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