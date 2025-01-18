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07:39, 18 января 2025Россия

ВСУ выпустили больше 40 беспилотников за ночь по российским регионам

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 46 дронов ВСУ над регионами России за ночь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David W Cerny / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 18 января уничтожили 46 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Уточняется, что 18 дронов было сбито над территорией Брянской области, 11 — над Курской областью, семь — над Калужской областью, пять — Тульской областью, три — над территорией Белгородской и два беспилотника — над территорией Воронежской области.

Ранее в результате атаки украинских беспилотников на Тульскую область на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами (ГСМ). Кроме того, вечером 17 января в городе Людиново в Калужской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата начался пожар на территории промышленного предприятия.

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