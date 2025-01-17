На российском промышленном предприятии вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

В Людиново на промышленном предприятии начался пожар из-за атаки БПЛА

В городе Людиново в Калужской области из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) начался пожар на территории промышленного предприятия. Об этом вечером 17 января сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Отмечается, что на месте работает оперативная группа и сотрудники спасательных служб. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее стало известно, что над территорией Брянской области уничтожили семь украинских БПЛА. Все дроны были сбиты в промежутке с 21:10 до 21:45 по московскому времени.