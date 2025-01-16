Украина выпустила по России почти три десятка беспилотников

Минобороны: Силы ПВО перехватили 27 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ

В ночь на четверг, 16 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России почти три десятка беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 27 украинских дронов. Больше всего — 15 летательных аппаратов — удалось сбить над Белгородской областью. Еще семь перехватили над Воронежской, 3 над Тамбовской и 2 над Курской областями.

Вечером 15 января пять украинских беспилотников пытались атаковать два региона России. Четыре из них сбили над Воронежской областью, еще один над Белгородской.

Как уточнял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник взорвался во дворе частного дома. Никто не пострадал, в результате в постройке оказались выбиты окна.