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20:42, 15 января 2025Россия

Украинский беспилотник взорвался во дворе частного дома в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаках на два села в регионе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Во дворе частного дома в Белгородской области взорвался беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Маломихайловка беспилотник сдетонировал во дворе частного домовладения — в доме выбиты окна», — написал чиновник.

Еще один населенный пункт — село Тишанка — подвергся обстрелу. Повреждения там получили два жилых дома и коммерческий объект. Во всех перечисленных случаях, добавил глава области, пострадавших нет.

В ночь на 15 января Вооруженные силы Украины попытались атаковать два российских региона — Белгородскую и Тамбовскую области, над которыми было сбито три беспилотника. При этом днем ранее территорию России попытались атаковать около 200 БПЛА.

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