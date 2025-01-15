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07:08, 15 января 2025Россия

Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию резко изменилась

МО: Силы ПВО сбили два БПЛА ВСУ над Белгородской и один над Тамбовской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на среду, 15 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по двум регионам России. О резком снижении интенсивности попыток ударов противника сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, ВСУ пытались атаковать два региона России. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два летательных аппарата над Белгородской областью и один — над Тамбовской. Других данных о случившемся там не привели.

Прошлой ночью, 14 января, ВСУ предприняли массированную атаку ВСУ по России с помощью 200 дронов. Согласно официальным заявлениям властей, под удар попали Брянская, Воронежская, Тульская, Орловская и Саратовская области, а также Республика Татарстан.

Кроме того, той же ночью ВСУ нанесли ракетный удар по территории России. Украины выпустила по Брянской области шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и шесть британских крылатых ракет Storm Shadow. Две крылатые ракеты были сбиты и над акваторией Черного моря.

ЖЗЛ
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