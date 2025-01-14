Украинский беспилотник обнаружили и уничтожили над Воронежем

Гусев: Силы ПВО обнаружили и уничтожили украинский БПЛА над Воронежем

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили украинский беспилотник над Воронежем. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительным данным, повреждений и разрушений на земле нет, уточнил губернатор. Он напомнил, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее в Тульской области объявили угрозу атаки БПЛА. Система ПВО также сработала над Брянской областью на фоне объявленной ракетной опасности. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести комбинированный ракетный удар по территории региона.

