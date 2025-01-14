ВСУ нанесли комбинированный ракетный удар по Брянской области. Они пытались атаковать химзавод

Богомаз: ВСУ пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать химический завод в городе Сельцо Брянской область. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

ВСУ пытаются атаковать химзавод города Сельцо Брянской области. В небе работает ПВО Mash

Канал уточнил, что обломки сбитой ракеты упали на территории предприятия. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» уточнил, что нанесены удары американскими ракетами ATACMS.

Позднее стало известно, что обломки ракеты HIMARS ВСУ упали на территорию завода Кремний в Брянске. Местные жители сообщили о поднимающемся в одном из районов города столбе дыма. Также в публикации говорится, что три человека получили легкие ранения при атаке.

Губернатор Брянской области прокомментировал атаку

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракеты ВСУ над территорией региона. Он уточнил, что, согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Киевский режим предпринял массированную попытку нанести комбинированный ракетный удар по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны РФ все цели уничтожены Александр Богомаз губернатор Брянской области

До этого о работе ПВО на фоне сигнала ракетной опасности сообщил военкор Юрий Котенок. Он уточнил, что некоторые целы были перехвачены. Местные жители рассказали, что слышали не менее десяти взрывов.

Воздушная тревога также объявлялась в Курской и Белгородской областях, в Орловской области о ракетной опасности население предупредил губернатор Андрей Клычков. Также сигналы звучали в Воронежской и Ростовской областях.

Рогов предупредил о подготовке ракетной атаки ВСУ на Севастополь и Крымский мост

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят атаку на Крым и Севастополь.

В зоне риска весь полуостров и особенно: Севастополь и Крымский мост Владимир Рогов председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета

В Севастополе объявлялась воздушная тревога, о ней предупредил население губернатор Михаил Развожаев.

Движение по Крымскому мосту перекрыли в 20:29 и открыли в 21:50. Также для движения транспорта был закрыт автомобильный пункт пропуска Джанкой на севере Крыма.

Telegram-канал Mash писал, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе, Керчи, Феодосии и Судаке. ВСУ попытались атаковать полуостров крылатыми ракетами «Нептун», уточняется в публикации.

