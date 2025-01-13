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22:32, 13 января 2025Бывший СССР

Рогов предупредил о подготовке ракетной атаки ВСУ на Севастополь и Крымский мост

Рогов заявил, что ВСУ готовят ракетную атаку на Крым и Севастополь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram-канале заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят атаку на Крым.

«В зоне риска весь полуостров и особенно: Севастополь и Крымский мост», — написал он в 21:05. При этом движение по Крымскому мосту перекрыли в 20:29 и открыли в 21:50.

В Севастополе объявлялась воздушная тревога, о ней предупредил население губернатор Михаил Развожаев. В настоящее время последовал отбой.

Ранее над Брянском сработала система противовоздушной обороны (ПВО) на фоне объявленной в регионе ракетной опасности. Также воздушная тревога объявлялась в Курской, Орловской и Белгородской областях.

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