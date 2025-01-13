Движение транспорта через пункт пропуска Джанкой и по Крымскому мосту восстановили

Движение транспорта по Крымскому мосту и через АПП Джанкой восстановлено

Движение транспорта через автомобильный пункт пропуска Джанкой на севере Крыма восстановили, об этом сообщает Telegram-канал «АПП Джанкой | Оперативно».

«Движение через пункт пропуска Джанкой возобновлено», — говорится в публикации. До этого там предупредили о временной приостановке движения.

Также восстановлено движение по Крымскому мосту, об этом пишет канал «Крымский мост: оперативная информация». Проезд по магистрали закрыли 13 января в 20:29 и открыли в 21:50. На 22:00 В очереди со стороны Тамани находится 143 транспортных средства, со стороны Керчи — 65 машин.

Ранее над Брянском сработала система противовоздушной обороны (ПВО) на фоне объявленной в регионе ракетной опасности. Также воздушная тревога объявлялась в Курской, Орловской и Белгородской областях.

