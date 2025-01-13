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21:43, 13 января 2025Россия

Над Брянском ПВО уничтожила несколько целей на фоне ракетной опасности

Военкор Котенок: Над Брянском ПВО перехватила цели на фоне ракетной опасности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Над Брянском сработала система противовоздушной обороны (ПВО) на фоне объявленной в регионе ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

«Над Брянском прямо сейчас работает ПВО. Есть перехваченные цели. Ракеты или дроны — пока неизвестно», — написал он.

Канал «Осторожно, новости» отмечает, что очевидцы услышали как минимум десять взрывов в небе над городом. Также воздушная тревога объявлялась в Курской и Белгородской областях.

Вечером 13 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

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