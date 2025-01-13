Над Брянском ПВО уничтожила несколько целей на фоне ракетной опасности

Военкор Котенок: Над Брянском ПВО перехватила цели на фоне ракетной опасности

Над Брянском сработала система противовоздушной обороны (ПВО) на фоне объявленной в регионе ракетной опасности. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок.

«Над Брянском прямо сейчас работает ПВО. Есть перехваченные цели. Ракеты или дроны — пока неизвестно», — написал он.

Канал «Осторожно, новости» отмечает, что очевидцы услышали как минимум десять взрывов в небе над городом. Также воздушная тревога объявлялась в Курской и Белгородской областях.

Вечером 13 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков.

