Украинские беспилотники ударили по российскому региону

ВСУ ударили по Белгородской области с помощью беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Атака пришлась на Краснояружский район области. В результате удара БПЛА повреждения получила линия электропередач, из-за чего без света остались села Графовка и Репяховка.

Глава региона добавил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны России.

13 января глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал информацию о идущих в Белгородской области боях с солдатами ВСУ. Изначально в публикации политика указывался населенный пункт, возле которого велись бои с противником.

Однако через некоторое время глава Чечни отредактировал пост, оставив только информацию, что боестолкновения ведутся на белгородском направлении.