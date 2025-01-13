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16:19, 13 января 2025Россия

Кадыров заявил о боях с ВСУ в Белгородской области

Кадыров заявил о боях спецназа «Ахмат» и ВКС России с ВСУ в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Михаил Суслов / Коммерсантъ

Спецназ «Ахмат» совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России ведут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Белгородская область. Тактическое направление — поселок городского типа Красная Яруга. Совместными действиями группы «Бури» легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ (...) и подразделений ВКС МО РФ уничтожаются позиции укронатовских фашистов и их живой силы», — написал он.

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Он также показал кадры работы танка Т-64 и российской авиации по укреплениям противника, которые находятся в лесопосадках. В заключение политик пожелал «удачной охоты» российским военнослужащим.

«Зачистка российской территории от вражеского присутствия успешно продолжается», — добавил Кадыров.

Позже запись в канале Кадырова была отредактирована, обратил внимание корреспондент «Ленты.ру» — из нее удалили упоминание населенного пункта, но оставили информацию про зачистку на «белгородском направлении».

Еще в августе 2024 года появилась информация, что украинские солдаты атаковали российских пограничников в Белгородской области. После этого они попытались совершить прорыв на территорию РФ группой в составе 60 человек. Вооруженные силы России ответили противнику артиллерией, отбросив его от границы.

ЖЗЛ
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