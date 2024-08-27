В России заявили о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Что об этом известно и что говорят власти?

Гладков: ситуация на границе с Украиной остается сложной, но контролируемой

В сети появилась информация о том, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступили в бой с российскими пограничникам в Белгородской области. По сведениям Telegram-канала Shot, украинские солдаты подобрались к границе российского региона на восьми бронемашинах, после чего попытались совершить прорыв на территорию РФ группой в составе 60 человек.

Помимо этого, было подчеркнуто, что Вооруженные силы (ВС) России ответили противнику артиллерией, отбросив его от границы.

В данный момент никаких официальных подтверждений начавшихся боев на данном участке нет. Пограничная служба ФСБ России и Минобороны страны пока никак не комментировали попытку прорыва вражеских войск.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Атака ВСУ у границы Белгородской области была успешно отбита

Наступление ВСУ в районе села Нехотеевка в Белгородской области было успешно отбито, заявил источник Telegram-канала Shot.

Он подчеркнул, что ВС России отразили атаку противника, заставив его понести потери. Помимо этого, источник опроверг недавние сообщения о начале боев вблизи многостороннего автомобильного пункта пропуска Шебекино. Он заявил, что в настоящий момент на данном участке находится группировка, заходившая в Волчанск.

Кроме того, некоторые Telegram-каналы информировали о стрельбе в районах Журавлевки и Нехотеевки. Согласно последней информации, сейчас там все стихло.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава региона Гладков заявил, что ситуация на границе с Украиной взята под контроль

Ссылаясь на сведения от Минобороны России, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в данный момент ситуация на границе с Украиной остается сложной, но она полностью контролируема.

Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Комментируя появившиеся сведения о прорыве ВСУ в районе Нехотеевки, он призвал россиян доверять исключительно официальным источникам информации.

Ранее Гладков сообщил о том, что в ближайшее время власти региона рассмотрят вопрос ограничения въезда в несколько сел Белгородской области на фоне возросшей опасности со стороны Украины.