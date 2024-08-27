В регионе России захотели ограничить въезд в несколько сел

Гладков: в Белгородской области рассмотрят вопрос ограничения въезда в три села

Власти Белгородской области рассмотрят вопрос ограничения въезда в несколько сел региона из-за опасности со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Со вторника, 27 августа, власти ограничили въезд в село Вязовое Краснояружского района. Аналогичный режим уже введен в селе Колотиловка, напомнил Гладков. По его словам, власти уже формируют списки на единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей.

Губернатор оценил оперативную обстановку в Белгородской области как сложную. В связи с этим на заседании оперштаба, которое состоится в среду, 28 августа, планируют принять решение по отселению населенных пунктов Дроновка и Пороз Грайворонского округа, а также села Старый Хутор Валуйского городского округа.

«Порядок отселения, порядок получения единоразовых выплат будет доводиться до каждого жителя специальными комиссиями, которые начнут работу через неделю», — сообщил губернатор.