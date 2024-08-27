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11:04, 27 августа 2024Россия

Атаку ВСУ у границы российского региона удалось отбить

Shot: атаку ВСУ у села Нехотеевка в Белгородской области удалось отбить

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Нехотеевка в Белгородской области удалось отбить. Об этом сообщил Telegram-каналу Shot источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник отметил, что у границы российского региона украинская сторона понесла потери. По данным источника, никаких боестолкновений у многостороннего автомобильного пункта пропуска «Шебекино» не было. Сейчас там находится группировка, заходившая в Волчанск.

В некоторых Telegram-каналах также упомянули о стрельбе в районе Журавлевки и Нехотеевки. Сейчас там все стихло.

До этого стало известно, что украинские военные подошли к границе на восьми бронемашинах и попытались атаковать территорию России подразделением в составе, по разным данным, от 60 до 100 человек.

Подчеркивалось, что украинские войска были атакованы российской артиллерией и отброшены от границы.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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